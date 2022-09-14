رواد 2030 يحصل على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع

حصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع فئة الجهات الرسمية، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية التابع لجامعة الدول العربية.

وحضر الاحتفالية، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

التكنولوجيا لخدمة المجتمع

جاء ذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» تحت عنوان التكنولوجيا لخدمة المجتمع، برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والمالية والصناعة والتجارة والبيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع إيتيدا والبريد المصري ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبلان إنترناشونال والسفارة السويدية بالقاهرة واتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجائزة جاءت في إطار مجهودات المشروع في مجال ريادة الأعمال، وإطلاق حملة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال، والمساهمة في إنشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 عن سعادتها لحصول المشروع على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع، موضحة أن كل تكريم يحصل المشروع عليه يعطيهم دفعة قوية للأمام، ويكلل مجهوداتهم في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت خليل، أن المشروع تم انشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي من أهم الجهات المهتمة بتنظيم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مضيفة أنهم مستمرون في دعم الشباب وإطلاق الحملات والمبادرات التي تصنع جيلا من رواد الأعمال وتنشر فكر ريادة الأعمال في البلاد.

وأكدت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أنهم دائما حريصون على تواجد وتكريم مشروع رواد 2030، وهذا لدورهم المجتمعي الحقيقي والملموس في مجال ريادة الأعمال ودعم الشباب وإطلاق العديد من المبادرات المتميزة دائما، موضحة أنهم يتمتعون بطاقة إيجابية كبيرة ولهم رؤية مختلفة ومبتكرة.

تجهيز الشباب المصري لثقافة العمل الحر

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن تكريم مشروع رواد 2030 مستحق، خاصة لدوره الفعال في مجال ريادة الأعمال، مضيفا أن المشروع يعمل على تطوير وتجهيز الشباب المصري لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأكد عزام أنه مشروع كبير ورائد ويخاطب كافة فئات المجتمع، موجها الشكر للقائمين على المشروع لإطلاقهم العديد من الحملات والمبادرات المتميزة مثل حملة المليون ريادي.