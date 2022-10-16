مناقشات بين الحكومة والنواب حول تجريم التعدي على الأرض الزراعية

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتمّ تأجيل أخذ الرأي بشأن الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

جريمة التعدي على الأرض الزراعية

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشات كثيرة بين الأعضاء والحكومة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

جاء ذلك على خلفية أصرار الحكومة على الإبقاء على نص المادة 156، كما ورد في مشروع القانون باعتبار جريمة التعدي على الأرض الزراعية من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، في الوقت الذي اعترض بعض النواب على هذه العقوبة، خاصة أنَّها تضر بمستقبل الأسرة بالكامل.

وأكّد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن الأصل فى التعديلات المقدمة هو الحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها أمن قومي.

وقال إنَّ الهدف من هذه الصياغة هو حماية الرقعة الزراعية والاعتداء عليها ،لاسيما فى ظل أزمة نقص الغذاء التي يشهدها العالم بأثره من جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أهمية النص على اعتبار جريمة الاعتداء على الارض الزراعية من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وقال:هى لاتطبق باثر رجعى ،اللى خايف على نفسه وعلى اسرته لايرتكب هذا الفعل ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.