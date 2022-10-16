انطلاق جلسة مجلس النواب.. 8 تقارير ومناقشة عامة وتعديل قانون الزراعة

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، ومن المقرر أنَّ تشهد عرض طلب تحديد موعد مناقشة عامة مقدم من النائبة سناء السعيد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.

الجلسة العامة تناقش 8 تقارير

وتناقش الجلسة العامة اليوم أيضًا 8 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن عدد من الاتفاقيات:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.

2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل رقم 1 للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 20يناير 18، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022، والصادر به قرار رئيس مصر رقم 299 لسنة 2022.

3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20 أبريل 2022، والصادر به قرار رئيس مصر رقم 342 لسنة 2022.

4. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022.

5. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي، والصادر به قرار رئيس مصر رقم 478 لسنة 2022.

6. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 يوليو 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022.

7. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والصادر به قرار رئيس مصر رقم 408 لسنة 2022.

8. طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6 يوليو 2022، والصادر به قرار رئيس مصر رقم 409 لسنة 2022.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.