بالأسماء.. لجنة العفو الرئاسي تعلن قائمة الـ25 الجديدة المفرج عنهم

أعلن المحامي طارق العوضي، أسماء المفرج عنهم، اليوم، ضمن قائمة العفو الجديدة التي تضمن 25 شخصاً، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والتعبير، من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجنة، وكذلك بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة؛ لإنجاح عمل اللجنة.

أسماء المفرج عنهم

1- محمد عبدالرازق إسماعيل

2- إسماعيل رزق أسماعيل

3- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز

4- طارق مصطفى محمد علي

5- السعيد جمال عبدالناصر

6- إسماعيل أبوزيد إسماعيل

7- عاطف السيد إمام

8- وليد أحمد بدوي عبدالوهاب

9- محمد وليد عبدالمنعم

10- محمد حامد حمدان

11- ياسر سعد زعلول

12- طارق يحيي عبدالحميد

13- ناصر محمد عوض حسن

14- حمادة عيد جمعة

15- جمال طاهر جلال

16- جمال أبوضيف عطية

17- حسين حسن محمد علي

18- حسام السعيد محمد عامر

19- إبراهيم حمدي عبدالرحمن

20- وليد راضي ذكي

21- البدري حشمت مصطفى

22- يوسف حسام خليل

23- محمد أشرف عبدالمبدي

24- رائد عادل سيد

25 - عبدالحميد مصطفى عبد الحميد

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، تسريع وتيرة خروج المحبوسين احتياطيا من أجل الانتهاء من تلك الملف في أسرع وقت، مشيراً إلى أن اللجنة تستعد للإعلان عدد من القوائم الآخرى خلال الشهر الجاري.

وأكد عبدالعزيز، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ اللجنة مستمرة في أعمالها بشأن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، موضحاً أن هناك سلسلة من اللقاءات مع المطالبين بحل مشكلاتهم من الشباب المفرج عنهم، بعد تواصل عدد منهم مع لجنة العفو الرئاسي، وبالفعل بدأ بحث مشكلاتهم، وغالبيتها متعلقة بالعمل، وتسلم الكثير منهم وظيفته بالفعل، والآخرين جار العمل على تسلمهم أشغالهم، مع استيفاء الإجراءات المتعلقة بذلك.