5 مهام أساسية للجان الإغاثة بمديريات «التضامن».. أبرزها صرف المساعدات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادتها لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الخريف واستقبال الشتاء، مؤكدة أنه تم رفع درجة الاستعداد في 27 مركزا على مستوى الجمهورية.

مهام لجان الإغاثة

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، أن هناك العديد من المهام للجان الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات والمتمثلة في:

- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها.

- صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة.

- صرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميداينة اللازمة.

- تقدير الخسائر في الممتلكات للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

- حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات.

تخصيص 120 مليون جنيه للإغاثة

وأشارت التضامن إلى أنه تم تخصيص 120 مليون جنيه للإغاثة بالخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام، كما تم تدريب العاملين في مراكز الإغاثة بالمديرية، استعدادا للشتاء وتزويد مراكز الإغاثة بالعدد الكافي من البطاطين والمراتب.

ولفتت وزارة التضامن إلى أنه تم توجيه كلا من مؤسسة التكافل الاجتماعي والهلال الأحمر بالاستعداد طبيا ونقديا وعينيا، بخلاف ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن مساعدات الكوارث هي مساعدات مالية تصرف «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات مثل «السيول والانهيارات والغرق»، مؤكدة أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة تتمثل فيما يلي:

- تقديم بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقديم شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضى الزراعية.