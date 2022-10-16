12 إجراء بالقاهرة الكبرى لمواجهة تقلبات الجو وأمطار الشتاء

استعدت القاهرة الكبرى لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، من خلال شركة الصرف الصحي في القاهرة، من خلال نشر المعدات والسيارات في الأماكن الساخنة؛ للتعامل مع أي طارئ بشكل سريع، ومن الإجراءات الي اتخذت، خلال الساعات الماضية؛ للتعامل مع تقلبات الجو.

وجاء وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

- تمركز سيارات الشفط والمعدات على المحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة.

- التنسيق مع الأرصاد الجوية؛ لمتابعة سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

- تنفيذ خطة الانتشار السريع في الشوارع والميادين والمحاور للتعامل مع مياه الأمطار.

- التركيز على النقاط الساخنة في محافظة القاهرة، ونشر المعدات بها.

- انطلاق خطة تطهير البالوعات مبكرًا؛ لاستيعاب مياه الأمطار إذ تم تطهير 20 ألف بالوعة في القاهرة على سبيل المثال.

- التركيز على الأنفاق ومراجعة طلمبات 25 نفقًا على مستوى القاهرة؛ للتعامل مع الأمطار.

- الاستمرار في تطهير خطوط ومحطات الصرف الصحي، ومراجعة المعدات اللازمة؛ لمواجهة التقلبات الجوية، خلال موسم الشتاء، وما يصاحب ذلك من سقوط أمطار.

استعدادات الجيزة لموسم الشتاء

- نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المعدات بالطرق والمحاور ومنازل ومطالع الكبارى بكل مناطق محافظة الجيزة.

-التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع وتنفيذ خطط استباقية لمواجهة التغيرات المناخية فى الشتاء.

- تطهير جميع بالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات وبيارات محطات رفع الصرف الصحي، وتجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة بمحافظة الجيزة.

- نشر نحو 165 معدة؛ للتعامل مع تقلبات الجو.

- التنسيق مع التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة؛ لتجهيز أماكن إيواء وخدمات ودعم للأسر المتضررة من سقوط الأمطار.

من ناحية أخرى، نفّذت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حملات توعية بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لترشيد استهلاك المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب في ظل توجهات الدولة المصريه بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي كل قطرة مياه.

ندوات لترشيد الاستهلاك داخل المدارس

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، ضرورة تكثيف الندوات خاصة داخل المدارس؛ لترسيخ مفهوم الحفاظ وترشيد المياه بين المواطنين مشيرا ان الحملات تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية؛ لزيادة رفع الوعي المائي، وتناولت ندوة تحت عنوان (كل نقطة بتفرق) ترسيخ مفهوم أهمية المياه وكيفية تعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي وعرض الجهود التي تبذلها الشركة؛ لتوفير كوب مياه نظيف وآمن مطابق للموصفات والخدمات التي توفرها الشركة عبر مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتنقلة والإلكترونية.