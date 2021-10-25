هل يؤثر زواج البنت قبل 18 سنة على صرف الدعم النقدى؟.. التضامن تجيب

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم وضع عدة شروط للأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، تتمثل فى عدم الزواج المبكر للفتيات «القاصرات» قبل 18 سنة، مؤكدة أن من يزوج ابنته قبل 18 سنة يعرض حياتها للخطر ويحرمها من التعليم، ولن تكون أما كما يجب أن يكون، بالإضافة إلى شرط إلزام الطلاب بالانتظام بالحضور فى المدارس بنسبة 80%، والانتظام فى تلقى التطعيمات والتردد على الوحدات الصحية لتلقى الرعاية الصحية، والاستثمار فى الأبناء.

القباج: قطع «تكافل وكرامة» إذا اختلت شروط الصرف

وأوضحت «القباج» فى تصريحات صحفية لها، على هامش إطلاق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، بقرى «حياة كريمة»، أنه إذا اختل أحد هذه الشروط سيتم قطع صرف الدعم النقدى، وستحاسب الأسرة، فى حالة حرمان أبنائها من التعليم، وتغليظ العقوبة على الأب لأن زواج القاصرات هو «اتجار بالبشر».

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يزيد على 3 ملايين و811 ألفا و874 أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

شروط صرف «تكافل وكرامة»

حددت وزارة التضامن الاجتماعى شروط صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» كالتالى:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن، أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه .

- ألا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون الحاصلون على دعم «كرامة» من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.