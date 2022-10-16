«القومي للحضارة» يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالهند

استقبل اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير الشؤون الخارجية بالهند، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة والوفد المرافق لهما، إذ كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، الذي رحب بالضيوف وقدم الهدايا التذكارية لهم، كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف قدم خلالها شرحا لفكرة إنشاء المتحف والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية التي يقدمها المتحف ودوره كصرح حضاري وثقافي، وما يحظى به المتحف من سلسلة من الزيارات الرسمية من مختلف دول العالم لما له من مكانة على خريطة السياحة العالمية.

شرح تفصيلي عن مقتنيات المتحف

وتضمنت الجولة قاعة العرض الرئيسية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، إذ قدمت الدكتورة ماريان عادل أمين بالمتحف، شرحا تفصيليا عن مقتنيات المتحف الفريدة بقاعاته المختلفة، التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور.

وفي نهاية الزيارة، حرص وزير الشؤون الخارجية بالهند على كتابة كلمة بدفتر الزيارات الخاصة بالمتحف أعرب خلالها عن فخره واعتزازه بالزيارة وما لقاه من حفاوة الترحيب من قبل إدارة المتحف.