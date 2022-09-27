في يوم السياحة العالمي.. إقبال كبير من المواطنين على المتحف القومي للحضارة

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إقبالا كبيرا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية، وكذلك من السياح من كل أنحاء العالم، بمناسبة يوم السياحة العالمي، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، ونشأة علم المصريات.

متحف الحضارة في صدارة اهتمامات المصريين

وصرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، بأن متحف الحضارة أصبح فى صدارة اهتمام المصريين والسائحين من مختلف الجنسيات، إذ سجلت أعداد الزائرين اليوم، نحو عشرة آلاف زائر، ما يدل على شغف واهتمام المصريين والسائحين بالمتحف، الذي يضم تاريخ متكامل للحضارة المصرية، والكنوز الأثرية النادرة، والمومياوات الملكية وعراقة الماضي.

أهمية المتحف وتميزه

وأضاف «غنيم» في بيان، أن الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات والأمسيات والندوات العلمية والمحاضرات، التي يقدمها المتحف جعلت حرص الجماهير أكبر، حيث كان واضحا في الكثافة الشديدة لأعداد الزائرين وهذا الإقبال يدل على شغف المصريين والسائحين، بالتعرف على الحضارة المصرية وأهمية المتحف وتميزه ووضعه في صدارة خريطة السياحة العالمية.