سر فيديو الـ120 ثانية في واقعة اعتداء سامر المدني على شاب بالطالبية

120 ثانية هي مدة الفيديو التي أحرزته جهات التحقيق في واقعة سامر المدني مطرب المهرجانات بعد اتهامه ووالده بالتعدي على شقيق زوجة والده وتعذيبه في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الطالبية، منذ 9 أيام، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تعذيب وتجريد من الملابس

ووفقًا للتحقيقات الأولية التي توصلت إليها جهات التحقيق حول الواقعة، فأنه حضرت ربة منزل إلى قسم الشرطة الطالبية لتحرر المحضر اللازم اتهمت فيه المطرب سامي المدني ووالده بتعديهما بالضرب على شقيقها، وكذلك احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه وتصويره في مقطع فيديو مدته دقيقتين، بسبب خلافها مع والد المطرب.

وأوضحت التحقيقات أن والد المطرب سامر المدني، تمكن من ضبط شقيق زوجته يبلغ من العمر 17 سنة (طالب) حال تواجده أمام العقار الذي يسكنه بسبب قيامه بإرسال رسائل سب وقذف إلى الزوجة الثانية وذلك مناصرة لطليقها السابق، واتهم الشاب بأن سامر المدني ووالده قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم.

الموقف القانوني

حول العقوبة المنتظرة في واقعة مطرب المهرجانات سامر المدني، يقول المحامي والخبير القانوني أيمن محفوظ، لـ«الوطن»، إن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية نصت في الإبلاغ عن الجرائم حتى وإن كانت تتعلق بأشخاص آخرين كمجني عليهم فهذا البلاغ هو أحد أبواب التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المطرب سامر المدني ووالده.

وتابع: المتهمون عليهم عقوبة جريمة الضرب طبقا لنص المادة 242 عقوبات والعقوبة هي الحبس والغرامة وجريمة احتجاز بدون وجه حق مع ارتباط ذلك الاحتجاز بالتعذيب فإن العقوبة هي السجن المشدد لمده تصل إلى 15 سنة طبقا لنص المادة 280 عقوبات ولأن الجرائم كانت لهدف إجرامي واحد فأنه طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن عقوبة الجريمة الأشد هي الأولى بالتطبيق عقوبة على الجناة وهي جريمة الاحتجاز بلا وجه حق مع ارتباطها بالتعذيب والعقوبة هي السجن المشدد التي تصل لـ 15 عاما.