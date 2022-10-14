مصرع عامل اصطدم رأسه بكوبري ترسا في الطالبية.. «كان راكب فوق العربية»

لقى عامل مصرعه أثناء استقلاله أعلى سيارة تابعة لحي الطالبية، حيث اصطدم رأسه بكمر كوبري ترسا أثناء دوران السيارة من أسفل الكوبري، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول عامل، 25 عاما، ومقيم شارع المنسي دائرة القسم، مصاب باضطراب بدرجة الوعي وكدمات متعددة بالمخ ونزيف، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، والقوة المرافقة له، وبالفحص تبين أن المصاب عامل باليومية مع موظفي إشغالات الطالبية «حملة إشغالات» وحال استقلاله أعلى سيارة تابعة لحى الطالبية اصطدم رأسه بكمر كوبري ترسا أثناء دوران السيارة من أسفل الكوبري، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال والده 65 عاما، عامل فِراشة، ومقيم بذات العنوان، أيَّد ما جاء بالفحص ولا يتهم أحدا بشيء، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.