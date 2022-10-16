براءة حسن شاكوش في دعوى سب وقذف ريهام سعيد

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم، ببراءة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى المتهم فيها بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

دعوى ريهام سعيد ضد حسن شاكوش

وجاء في أوراق الدعوى، التي تقدّم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد، أنّ مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بثّ فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش حياء المدعية وينتهك خصوصيتها، ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.

وهاجم حسن منصور موسى، الشهير بـ«حسن شاكوش»، الإعلامية ريهام سعيد بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، حسب أوراق الدعوى التي تقدم بها دفاع الأخيرة.

وأضافت أوراق القضية، أنّ حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، واستعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها أقامته.