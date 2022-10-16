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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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الرئيس السيسي: تغير المناخ يفاقم أزمة المياه والأمن الغذائي في العالم

كتب:

شريف سليمان
07:23 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التطور المتسارع للحضارة الحديثة زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة، حتى وصلت البشرية إلى مرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه: «وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050، فقد بات واضحا أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي».

تغير المناخ يفاقم أزمة المياه

وتابع: «كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية بما قد يؤدي إلى تبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا».

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