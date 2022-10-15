رسالة إلى السيسي من نظيره الكونغولي حول تعزيز العلاقات والتنسيق لمؤتمر المناخ

بحث سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، مع السيدة أرليت سودان-نونوه وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والأمور المتعلقة بمؤتمر المناخ المقبل في مصر.

رسالة من رئيس الكونغو إلى الرئيس السيسي

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء سلمت الوزير شكري رسالة موجهة من دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ.

استعراض آخر مستجدات الإعداد لمؤتمر المناخ COP27

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري استعرض آخر مستجدات الإعداد الجاري لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، مؤكداً سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تُعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات.

كما لفت إلى سعي الرئاسة إلى أن يمثل المؤتمر محطة مهمة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك توفير تمويل المناخ والوفاء بالإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

الوزيرة الكونغولية: نقدر استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأعربت الوزيرة الكونغولية عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة في ضوء التعقيدات العديدة التي يفرضها الواقع الدولي الحالي، بجانب قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بطرح شواغل وأولويات القارة الإفريقية في مجال المناخ على أجندة عمل المؤتمر، أخذاً في الاعتبار أن الدول الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.