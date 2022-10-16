السيسي: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالحديث في افتتاح الدورة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي تنظمه مصر حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة، ودعم الحوار حول قضايا المياه التي تزداد أهميتها بشكل خاص في إطار التنمية المستدامة.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه: «يحمل أسبوع القاهرة الحالي للمياه عنوان المياه في قلب العمل المناخي، وذلك في خضم مناقشات دولية تستهدف تكلفة التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناح وصولا إلى القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ الشهر المقبل».