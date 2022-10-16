حزب التجمع: سنناقش دعم الهوية الثقافية في الحوار الوطني

قال عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الحزب يشارك في الحوار الوطني بجميع المحاور، إلا أنه الحزب الوحيد الذي أولى المحور الثقافي والهوية الوطنية الاهتمام الأكبر له خلال مشاركته في الحوار الوطني.

متحدث «التجمع»: هناك محاولات لطمس الهوية الوطنية

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لوحظ في السنوات الماضية محاولات لطمس الهوية الوطنية والثقافية من الأفكار الخارجية، خاصة التي تحمل تمييزًا طائفيًا أو ضد المرأة، إلا أن الهوية المصرية بعيدة تماما عن كل هذا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إلى أن الحزب سيناقش خلال الحوار الوطني ضرورة التركيز على دعم الهوية الوطنية وقيام مؤسسات الدولة الوطنية بدورها من خلال قصور الثقافة والمسارح وهيئة الكتاب وغيرها من المؤسسات المعنية، وعودة دورها في إحياء الثقافة المصري والهوية الوطنية.

فؤاد: حزب التجمع حريص على إنجاح الحوار

وأكد أن حزب التجمع حريص على إنجاح الحوار، ويرى أن مجرد بدء فعاليات الحوار الوطني تعد هذه أولى خطوات النجاح، مضيفًا أن الأهم مناقشة الملفات بعيدة المدى، منها قانون الإجراءات الجنائية.

ومن جانبه، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار، سيعقد اجتماعه الحادي عشر، غدا الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا، تطبيقا لقراره في اجتماعه الأخير، بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.