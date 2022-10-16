عضو «التنسيقية»: إعلان مخرجات الحوار الوطني بمجرد الانتهاء منها

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني سيكون على التوازي وليس على التوالي، أي أنّ كل الموضوعات سيتم مناقشتها في وقت واحد.

مشاركة التنسيقية في الحوار الوطني

واضاف عصام لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطني لن يمتد لفترة طويلة، وربما قبل رمضان المقبل ننجز مخرجات الحوار، على أن تُعلن مخرجات الحوار الوطني بمجرد الانتهاء منه.

وأشار إلى أنّ مشاركة التنسيقية في الحوار الوطني أمر مهم جدا، فهي دائرة تضم كل ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ومنصة حوارية، فضلا عن أنّها تجربة مصغرة للحوار الوطني الوطني، تضم 25 حزبا، موضحا أنّ هناك أكثر من 60 حزبا سياسيا تقدموا بمقترحات للمشاركة في الحوار الوطني.

حالة حوارية ديمقراطية

وتابع أنّ التنسيقية ستتقدم بأفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ بعد دراسة واقعية للمشكلات التي يعاني منها ويتأثر بها المواطن، بهدف تنمية المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا: «نشارك معبرين عن أحزابنا ورؤيتها، وكذلك نعبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحالة حوارية ديمقراطية بناءة تسعى لبناء دولة حديثة».

وأوضح أنّ الانتماء إلى التنسيقية تجعل نظرتهم للحوار الوطني مختلفة، فنحن معتادون على التنوع، وجاهزون لحالة الحوار المستمرة، ونحترم الرأي الآخر ونستمع إلى كل الآراء.

واستكمل: «نأمل أن نصل مع زملائنا في الحوار الوطني إلى أكبر صيغة من التوافق بشأن العديد من القضايا حتى يخرج بمخرجات متوافق عليها، متاباع: «نسعى من خلال المحور السياسي بالحوار الوطني لإنجاز قانون الإدارة المحلية، لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية، والنهوض بالريف والصعيد».