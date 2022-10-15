مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه لاستكمال التحضيرات بعد غد الاثنين

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار، سيعقد اجتماعه الحادي عشر، بعد غد الاثنين 17 أكتوبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا، تطبيقا لقراره في اجتماعه الأخير، بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

الحوار الوطني

ومن المقرر، أن يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا، وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.