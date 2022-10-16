السيسي يجدد دعوته للعالم للمشاركة في قمة المناخ COP 27 بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على الصعيد الدولي بملف المياه، حرصت مصر على الانخراط النشط في كل المحافل ذات الصلة، والدفع بضرورة تضافر الجهود والتركيز على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل، واتصالا بذلك تتطلع مصر باهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، المقرر عقده في شهر مارس 2023، إذ تعد هذه الدورة في أسبوع القاهرة للمياه إحدى الفعاليات الأساسية تحضيرا له.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، «وأود أن أغتنم هذه المناسبة وأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP 27، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، والتي يتم الترسيخ بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزًا إفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك بدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم».