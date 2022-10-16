السيسي: الزراعة مصدر رزق لأكثر من نصف سكان مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قدر مصر أن تقع في قلب التحديات الثلاث المتشابكة «الأمن المائي والغذائي والتغير المناخي»؛ فمصر من أكثر الدول جفافا في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، التي يذهب 80% منها إلى قطاع الزراعة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه: «الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون شخص أي نحو نصف سكان مصر، وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الزراعة على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في أفريقيا».

التغيرات المناخية تؤدي لتفاقم آثار ندرة المياه

وتابع: «وتؤدي تداعيات تغير المناخ إلى تفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، التي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ».