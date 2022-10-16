السيسي: مصر ملتزمة ببذل أقصى جهد لتسوية قضية سد النهضة على نحو يحدد مصالح جميع الأطراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رؤية مصر الراسخة في ملف قضية المياه هي «العمل معًا» بدلا من «التنافس والتناحر»، الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار، وإدراكا منا لخطورة هذه القضية، وانطلاقًا من أهميتها فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحدد مصالح جميع الأطراف.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتظافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.