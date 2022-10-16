مقتل شخص بعد إصابته في مشاجرة بأسوان

شهدت منطقة العقاد بمدينة أسوان، مصرع شخص إثر مشاجرة وقعت بينه وآخر، ما أدى إلى إصابته بعدة طعنات في البطن، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وذلك في منطقة العقاد بمدينة أسوان.

عدة طعنات في البطن

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين في منطقة العقاد داخل المدينة، وبعدها طعن شخص آخر عدة طعنات في منطقة البطن، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الصداقة وتوفي، إثر إصابته، وجرى تحويل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية في أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوصول إلى الأسباب وراءها.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.