تفاصيل زلزال اسوان اليوم.. على بعد 2111 كيلومترا

وقعت هزة أرضية في منطقة خليج عدن، جنوب البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بلغت شدتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، ورغم أن مركزها يبعد حوالي 2111 كيلومتراً من جنوب شرق مدينة أسوان، إلا أنه تم تداول الهزة على نطاق واسع في مصر بعنوان «زالزال أسوان».

المعهد القومي للبحوث الفلكية: الزلزال وقع في منطقة خليج عدن

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن منطقة خليج عدن ومدخل البحر الأحمر بها نشاط زلزالي محسوس، ناتج عن اتساع مدخل البحر الأحمر، وأيضاً مرتبط بالنشاط التكتوني للأخدود الأفريقي بمنطقة شرق أفريقيا.

مصر ترصد حركة الزلازل من خلال 70 محطة رصد

وتمتلك مصر الشبكة القومية لرصد الزلازل 70 محطة رصد موزعة في أنحاء مصر، تستطيع تسجيل أي زلزال أو هزة أرضية مهما كانت قوتها، وتم اختيار مواقع تلك المحافظات في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر.

وعن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «زلزال اسوان»، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، وبعض المحطات الدولية، اليوم الاثنين، هزة أرضية في خليج عدن، على بعد 2111 كيلومتر، جنوب شرق مدينة أسوان، وكانت بياناتها كالتالي:

بلغت شدة الهزة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

يقع مركزها عند خط العرض 12.6306 درجة شمالاً، وخط الطول 48.8858 درجة شرقاً.

وقعت الهزة الأرضية على عمق 15 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وقت حدوث الهزة الساعة 4:44:57 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

هزة أرضية سابقة نهاية أبريل 2021

وكانت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت يوم 27 أبريل الماضي، هزة أرضية على بعد 61 كيلومتراً جنوب مدينة أسوان، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وقد تم الشعور بالهزة الأرضية، دون تسجيل أي خسائر فى الأرواح والممتلكات.