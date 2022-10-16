تفاصيل خدمة الإنترنت البنكي في 4 بنوك.. اعرف طريقة الاشتراك والتسجيل

منحت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري منها الحكومي والخاص، خدمة الإنترنت البنكي التي تسهل على العملاء متابعة كافة الإجراءت المالية المتعلقة بالحساب الخاص بهم من بينها خدمات الحسابات، كإدارة حساباتك في أي وقت وفي أي مكان وإجراءات جميع التعاملات بشكل آمن، بالإضافة لإمكانية تحويل بين حسابات نفس العميل، وتحويل بين حسابات العملاء وعملاء بنوك أخرى، وأخيرا التحويل لأي محفظة رقمية داخل مصر.

خدمة الإنترنت البنكي

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي في عدد من البنوك على النحو التالي:

خدمة الإنترنت البنكي في المصرف المتحد

ويمكن الاشتراك في خدمات الإنترنت البنكي للمصرف المتحد من خلال عدة خطوات هي:

- التوجه لأقرب فرع من فروع المصرف المتحد.

- ملء استمارة الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي مع توضيح القنوات المراد الاشتراك بها.

- سوف يتم إرسال اسم المستخدم عبر البريد الإلكتروني المسجل بقاعدة البيانات.

- سوف يتم إرسال كلمة السر عن طريق رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المحمول المسجل بقاعدة البيانات.

- بمجرد استلام اسم المستخدم وكلمة السر، يتم الاتصال بمركز الاتصالات 19200 لتفعيل الخدمة.

- ثم يتم تسجيل الدخول على الانترنت البنكي باسم المستخدم وكلمة السر ويتم انشاء كلمة سر جديدة.

خدمة الإنترنت البنكي في بنك التعمير والإسكان

يمكن تحميل استمارة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي من خلال الموقع الرسمي للبنك ثم التوجه إلى الفرع التابع له لاستكمال التسجيل في الخدمة وبموجب التوقيع على طلب الاشتراك بالخدمة في الفرع، يحق للعميل الاستفادة من استخدام خدمات الإنترنت والموبايل البنكي من خلال شبكة الإنترنت والهاتف المحمول المقدمة من بنك التعمير والإسكان.

وفي حال وجود تساؤلات أو تعليقات بخصوص خدمة الإنترنت البنكي من بنك التعمير والإسكان يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على 19995 أو أرسال بريد الكتروني على البريد الالكتروني التالي HDbank.Digital@hdb-egy.com.

خدمة الإنترنت البنكي في بنك SAIB

وفي بنك SAIB يمكن الاستفادة من خدمة الإنترنت البنكي التي تقدمها للعملاء ومنها السماح للمستخدم إنشاء وديعة جديدة، كما تتيح للعميل عرض سجل معاملاته الخاصة والتي تتم من خلال الخدمة وفقا لمعايير البحث، وللاشتراك في الخدمة يمكن الاتصال للاستفسار على 16668.

خدمة الإنترنت البنكي في بنك مصر

وتتيح خدمة الإنترنت البنكي في بنك مصر، تجربة سريعة ومريحة وآمنة، حيث يتيح لك الإنترنت البنكي الدخول على حساباتك أينما تريد ويصبح من السهل أن تدير الأموال الخاصة بالعميل من أي مكان في العالم، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال الموقع الرسمي للبنك.