غدا.. «بنك مصر» يرفع الفائدة على الشهادة الدولارية 3 و5 سنوات

بداية من غدا الأحد الموافق لـ 9 أكتوبر الحالي يبدأ بنك مصر تطبيق قرار رفع العائد على الشهادات بالدولار الأمريكي سواء الثلاثية أو الخماسية وفقاً لما كشف عنه مصدر مسؤول بالبنك.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك أن مجلس إدارة بنك مصر أحد البنوك المملوكة للدولة قرر زيادة العائد على الشهادة لمدة ثلاث سنوات بالدولار الأمريكي لترتفع إلى 5.30% في حالة الحصول على العائد سنوياً بينما تصل إلى 5.25% في حالة الحصول على العائد كل 6 أشهر و5.20% في حالة الحصول على العائد كل ثلاثة أشهر وأخيرا 5.15% في حالة الحصول على العائد شهرياً.

وتابع المصدر لـ«الوطن»، أن بنك مصر قرر أيضا تعديل الشهادة الخماسية ليصبح سعر العائد سنوياً نحو 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً.

في وقت سابق من الشهر الحالي أعلن البنك الأهلي المصري أحد أبرز البنوك الوطنية تعديل أسعار الفائدة على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي لمدة سنوات ليكون سعر الفائدة 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بينما يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار أمريكي.

«البنك الأهلي» عدَّل سعر الفائدة على شهادة «أهل مصر» لمدة خمس سنوات

كما عدَّل «البنك الأهلي» سعر الفائدة على شهادة «أهل مصر» لمدة خمس سنوات وتصدر بالدولار الأمريكي وبحد أدنى لشراء الشهادة 500 دولار أمريكي ومضاعفتها ليصبح سعر الفائدة 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بينما يصل سعر الفائدة على شهادة «أهل مصر» بالدولار الأمريكي لمدة سنوات بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.