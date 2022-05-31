تعرف على خدمة الإنترنت البنكي للشركات من بنك سايب.. 10 مزايا

أطلق «بنك سايب- SAIB» خدمة جديدة للشركات وهي «الإنترنت البنكي»، وذلك في إطار خطة تطوير وضعها المصرف للقنوات الرقمية الخاصة به.

وتتيح الخدمة الجديدة من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لعملاءه من الشركات والمؤسسات، مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها تسهيل المعاملات البنكية وإنجازها في أسرع وقت من أي مكان.

مزايا خدمة الإنترنت البنكي من «سايب».. تعرف عليها

وتابع البنك في بيان له، توضيح مزايا خدمة الإنترنت بانكينج للشركات والتي تمكنها من إنهاء العديد من العمليات المصرفية كالآتي؛

- إمكانية التحويل داخل حسابات الشركة.

- إمكانية التحويل إلى حساب آخر داخل بنك سايب.

- إجراء التحويلات المحلية أو الدولية من خلال التطبيق الذي يتم تحميله على الهاتف.

- ربط الودائع، وشراء شهادات الإدخار، وإصدار دفتر شيكات.

- عرض ملخص حسابات الشركة بمختلف العملات.

بنك سايب يتبنى خطة طموحة لتطوير قنواته الرقمية

فيما كان بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، الشهير ببنك سايب، قد كشف في وقت لاحق عن خطته التوسعية الجديدة التي ترتكز على تطوير قنواته الرقمية، تماشيا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي 2030.

كما كشف البنك عن وصول عدد عملاءه من الشركات التي تتلقى خدمة «الإنترنت البنكي»، إلى1900 شركة.

وتهتم البنوك المحلية في الآونة الأخيرة، بتقديم الخدمات والحلول الرقمية لعملائها، ومن بينها خدمة الإنترنت البنكي التي تسهل للشركات إنجاز وإتاحة الخدمات الآتية؛

1. ملخص لجميع حسابات الشركة.

2. عرض مجموعة من المعاملات يحددها العميل مسبقا في قائمة واحدة.

3. عمل وديعة جديدة أو إصدار شهادات إدخار.

4. إصدار دفاتر الشيكات يتم من خلال تطبيق الإنترنت بانكينج.

5. تحويل الأموال داخل حسابات الشركة، أو تحويلها إلى حساب داخل لبنك.

6. إجراء تحويلات محلية أو دولية للأموال.

7. تحميل ملف المرتبات.

8. عرض قائمة بأسعار صرف العملات في أي وقت.

9. طلب شيك مصرفي.

10. إجراء تحويلات لمجموعة محددة من المستفيدين، سواء داخل بنك SAIB، أو تحويل محلي.