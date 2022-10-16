مصرع طبيب في حادث تصادم بالدقهلية

شهدت قرية السمارة في محافظة الدقهلية، مصرع طبيب منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد، ما أدى إلى مصرعه ووفاته.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق السنبلاوين.

وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى «ثروت سعد»، في العقد السادس من عمره، طبيب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.