مصرع إداري في مدرسة صدمته سيارة وفرت هاربة في الدقهلية

لقي موظف إداري بمدرسة الشهيد فتحي عبد الفتاح بحي ببرمبال الجديدة في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه اليوم الأحد، في حادث سير بعدما صدمته سيارة ملاكي حال قيادته «موتوسيكل» متوجها إلى مخزن الكتب التابع لإدارة منية النصر التعليمية، وفرت هاربة، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم في المنطقة الواقعة ما بين كوبري الميزانية وأبو ذكري بمركز منية النصر.

مصرع إداري بمدرسة

وانتقل المأمور وضباط مباحث منية النصر إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «طارق معوض حسن معوض»، 55 سنة، موظف إداري بالتربية والتعليم مقيم بمركز منية النصر، في مستشفى منية النصر المركزي متأثرا بإصابته التي لحقت به نتيجة الحادث.

المتوفى كان متوجها إلى مخزن الكتب

وبالفحص تبين أنه صدمته سيارة ملاكي من الخلف وفرت هاربة من مكان الحادث، وتبين أن المتوفى كان يستقل «موتوسيكل» خاص به، متوجها بـ«خط سير» من المدرسة إلى مخزن الكتب التابع لإدارة منية النصر التعليمية بقرية ميت عاصم، لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالمدرسة، ووقع الحادث في المنطقة ما بين كوبري الميزانية وأبو ذكري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتصريح بالدفن.