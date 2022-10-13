حريق يلتهم شقة «إسماعيل وفاطمة» في الدقهلية: «قبل أسبوع من الزفاف»

لم يدري أن تتحول حياة الشاب العشريني رأسًا على عقب قبل أيام قليلة من زفافه، بعدما أكلت النيران عش الزوجية الخاص بـ«إسماعيل و فاطمة» قبل 7 أيام فقط من حفل زواجه.

فاجأة انعكس الأمر واختفت الفرحة، ورسمت ملامح الحزن والأسى على وجوه الأسرتين لضياع كل شيء أمام أعينهم وغيم اللون الأسود على ملامح المنزل.

تحول حلم العمر إلى كابوس، وراح كل شيء في لحظة أمام إسماعيل محمود محمد المغربي، 26 سنة، عامل، المقيم بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، قبل أيام من زواجه من ابنة خالته «فاطمة حسين»، المقيمة في محافظة الشرقية، بعد خطوبة دامت 3 سنوات.

اندلاع النيران في شقة العريس

روى «محمود محمد» والد العريس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فوجئ باندلاع النيران، أمس، بشقة ابنه بعدما جرى تجهيزها لتكون مناسبة لاستقبال العروسين يوم الفرح الذي تحدد له الأربعاء المقبل، لكن كل شيء تبخر في لحظة وأصبح السواد هو المسيطر على المكان ولم تترك النيران أي شيء يصلح للاستخدام.

وذكر أن ألسنة اللهب بدأت داخل غرفة الأطفال أولًا لتسيطر بعدها على كل أنحاء المنزل بمحتوياته الكاملة، دون معرفة سبب الحريق.

أم العريس: الحريق اندلع بعد انتهاء الفرش

تبكي والدة العريس وتظهر عليها علامات الحزن والأسى لتقول، إن تجهيزات الزوجة وصلت أمس إلى المنزل وبدأوا في وضع الأجهزة في مكانها الصحيح، لكنهم فوجئوا بعد لحظات من تركهم الشقة بصراخ وعويل شديد من الجيران وابنتهم، ليكتشفوا أن النيران أكلت محتويات الشقة كاملة.

بكاء وعويل سيطر على كلمات والدة العروس فاطمة خلال حديثها لـ«الوطن»، بعد حريق شقة ابنتها قبل أيام من الزفاف، لتذهب الفرحة ويعم الحزن من هول الصدمة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بمدينة المطرية

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق في شقة بالقرب من مسجد الفتح بمدينة المطرية، وانتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.