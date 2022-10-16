وكيل «تعليم الإسكندرية»: لا ربط بين المصروفات والكتب الدراسية

أكد الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، أن مجموعة من أولياء الأمور بالإسكندرية عرضت على المديرية عددا من المشكلات، أهمها ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية في معظم المدارس، وبناءً على هذه الشكوى، فإن هذا الكلام غير صحيح، وملتزمون بتنفيذ القرار الوزاري في تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلبة بلا استثناء، ومن يخالف ذلك من مديري المدارس سيعرض نفسه للعقاب لمخالفته القرار الوزاري وعن شكاوى المواطنين حول هذا الأمر.

وأكد أبو زيد أن المواطن يكتب شكواه على السوشيال ميديا ولا يتقدم بها للجهات الرسمية، سواء الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة أو الحضور إلى المديرية لتقديم شكواه التي سيتم فحصها فورا ومعاقبة من يخالف القرار.

حريصون على نفسية أولادنا

وأضاف أبو زيد، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الوزير راعى البعد النفسي لأولادنا في مختلف مراحل التعليم وعدم تعريض الأولاد لأي ضغط نفسي يؤثر على تلقيهم دروسهم أو تواجدهم بالمدرسة ونحن بدورنا حريصون على تنفيذ، وذلك من أجل الحفاظ على أولادنا وإعادة ربطهم نفسيا بالمدارس.

ولي الأمر مراقب معنا

وقال أبو زيد إنه نظرا لأن عدد المدارس تجاوز 2400 مدرسة لن نستطيع مراقبة الجميع ولن نستطيع الوصول لكل المشاكل في وقت قياسي، وعلى ولي الأمر أن يشاركنا العمل والمراقبة لنحل المشكلة في أسرع وقت ولكن ليس من خلال السوشيال ميديا عليه تقديم شكواه في المكان الصحيح حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار.