محافظة الاسكندرية: 18 دار ايواء لذوي الهمم تخدم 378 شخصا 

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

رعاية ذوى الهمم في الإسكندرية

وفي مجال الرعاية الدائمة لذوي الهمم وغير القادرين، أوضح «الشريف»، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة تعمل على دعم أبنائنا من ذوي الهمم وذلك من خلال توفير 18 دار للإيواء لمن لم تستطع أسرهم رعايتهم أو المشردين منهم، كما أوضحت مدير مديرة التضامن بالإسكندرية، أن عدد المستفيدين من دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم في الإسكندرية بلغ 378 شخصا، مشيرة إلى أن الدور توفر الإقامة والإعاشة ومشرفين متخصصين وإخصائي نفسي، بالإضافة إلى طبيب زائر لمتابعة حالتهم الصحية وكذلك مراكز التأهيل والحضانات ومراكز العلاج الطبيعي لتأهيل ذوي الهمم.

دور الايواء في الإسكندرية

وأوضحت «جلالة»، أن دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم موزعة على طافة أنحاء المحافظة، حيث توجد 4 دور تخدم مدينتي برج العرب والعامرية، ودورين لخدمة العجمي، و 5 لخدمة حي شرق، و7 بمنطقة المنتزه، مؤكدة أن المديرية تعمل على قدم وساق لتوفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم وتوفير كافة متطلباتهم على وجه السرعة.