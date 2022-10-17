ضبط عاطل استولى على 200 ألف جنيه من شخصين.. أوهمهما بتوفير فرص عمل لهما

أوهم عاطل حاصل على الثانوية العامة، شخصين بتوفير فرص عمل لهما مقابل مبالغ مالية، واستولى منهما على 200 ألف جنيه، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بورد لمركز طهطا محضر من الإدارة العامة بلاغ لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد.

تفاصيل الإخطار الأمني

وتضمن بلاغ المدعو «محمود د ع م»، سن 43 عاما، مدرس، وآخر، يقيمان في دائرة المركز، بتضررهما من المدعو «عمرو م س ع»، سن 34 عاما، حاصل على الثانوية، ويقيم في دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما على مبلغ 200 ألف جنيها بزعم مقدرته على تدبير فرص عمل لهما ولذويهما ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهات «على خلاف الحقيقة».

ضبط المتهم

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح محمد علاء المحامي، ل«الوطن» أنه وفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة تصل لعامين وغرامة، كل من استولى على أموال الغير دون وجه حق مع تعهد برد الأموال.