تفاصيل حبس عصابة تزوير مستندات رسمية بالإسكندرية: مكسبها مستريح

قررت نيابة الإسكندرية، حبس المتهمين في قضية تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتبين من تحقيقات النيابة، أن التشكيل العصابي المكون من صاحب محل لتقديم خدمات الإنترنت وآخر في منطقة المنتزه محافظة الإسكندرية، تخصص نشاط هذا التشكيل في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لعدة جهات، وترويج تلك المحررات المزورة نظير مبالغ مالية من عملائهما ممن يلجأون إلى تلك الطرق الملتوية.

مكسبها مستريح

وأفادت تحقيقات النيابة، باصطناع الأول وتزوير تلك المحررات، متخذا من المحل خاصته الكائن بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتجهيزه بالأدوات وأجهزة الحاسب الألي والطابعات الحديثة المستخدمة في عمليات التزوير، وقيام الثاني بإستقطاب عملائهما راغبي شراء تلك المحررات المزورة قائلا: «مكسبها مستريح».

عقوبة تزوير المحررات الرسمية

وشرح المحامي مصطفى عيد الخبير القانوني لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية، وفق قانون العقوبات المصري «نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة، إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام».

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ضبط محررات رسمية مقلدة

تمكنت تحريات قسم شرطة المنتزه، بالوصول إلى التشكيل العصابي المتخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم استهدافه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما، وبحوزتهما عدد من بصمات أختام شعار الجمهورية مقلدة، ومنسوبة لعدد من الجهات -جهاز حراري لطباعة بصمة الأختام الخاصة لعدد من الجهات- عدد من التوكيلات والعقود والمستندات خالية البيانات، مُعد للاستخدام ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لعدد من الجهات -الأدوات المُستخدمة فى النشاط الإجرامى وإصطناع المحررات المزورة وتقليد الأختام ومن بينها جهاز حاسب آلى - و2 هاتف محمول.

وبفحصها فنيا، تبين احتواء جهاز الحاسب الآلي، على العديد من نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية والمستندات المضبوطة- برامج الحذف والتعديل والإضافة، التي تستخدم فى عمليات التزوير، وتبين احتواء الهواتف المحمولة على صور ورسائل نصية ومحادثات صوتية، تفيد نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.