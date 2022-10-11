تأجيل محاكمة مستريح كرداسة بتهمة النصب على المواطنين لـ13 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية 250 ألف جنيه من المواطنين، بعد إيهامهم باستثمارها في تجارة الأراضي والعقارات بمنطقة كرداسة والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح كرداسة»، لـ13 ديسمبر.

استثمار أموال في العقارات

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 8059 جنح لسنة 2020، مرور المتهم «خالد.س»، بضائقة مالية منذ عام 2019، مما جعله يتجه إلى أحد أصدقائه لاستثمار أمواله في العقارات مقابل مبلغ شهري أرباح، لكنه استولى على الأموال الخاصة به، واستمر في نشاطه حتي أواخر عام 2021، وحين تعثر في سداد الأموال هرب بصحبه زوجته وأولاده الثلاثة.

تعذر في سداد الأرباح

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم يعمل في مجال المقاولات، واستثمر في العقارات والأراضي منذ سنوات، وكان ذلك مقابل مبالغ شهرية يعطيها للمواطنين الذين يستثمرون معه كل شهر، لكنه تعذر في سداد الأرباح لهم، وهو ما جعله يختفي بعد التحصيل منهم على 250 ألف جنيه، بصحبه أفراد أسرته زوجته وأولاده الثلاثة.

بلاغات ضد المستريح وأفراد أسرته

وتابعت أوراق القضية، أن المواطنين ضحايا المستريح تقدموا ببلاغات ضده وأفراد أسرته، وصدر قرار بضبطه وإحضاره بتهمة النصب.