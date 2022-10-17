أستاذ إدارة: المدارس المحترفة يجب أن تخبر أولياء الأمور بمهارات أبنائهم

خصص برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، فقرة عن فرص العمل المناسبة لمهارات الشباب، حيث حلّ الدكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، ضيفا على البرنامج.

المدارس المحترفة يجب أن ترسل تقريرا إلى أولياء الأمور بهواياته

وقال أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية: «بدايًة يجب أن يعر الشاب قدراته التي تتناسب مع الوظيفة وهذا السلوك يبدأ من مرحلة التعليم الابتدائي»، مشيرًا إلى أن المدارس المحترفة يجب أن ترسل تقريرا إلى أولياء الأمور بهواياته، وعادة الآباء يجب أن يقوموا بتنمية مهارات أولادهم.

هناك وظائف لها علاقة بالإبداع وأخرى لها علاقة بالأرقام

وأضاف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية: «هناك وظائف لها علاقة بالإبداع وأخرى لها علاقة بالأرقام، فالبيع له علاقة بالأرقام، والناس الشاطرين في الجزئية دي بيكون عندهم الفص الأيسر من المخ هو اللي مسيطر، ولكن هناك وظائف معينة مثل الفنون التطبيقية والتسويق والهندسة والعمارة فكل ده محتاج إبداع».

الإنسان يجب أن يهتم بالجانب المادي والخبرات التي يكسبها من الوظائف

وتابع الدكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية: «في اختيار الوظيفة لدينا مثلث استراتيجي، أن تتناسب الوظيفة مع إمكانيات الشاب، حب الوظيفة، العائد المادي، وإذا سقط أحد أضلاع هذا المثلث تكون الوظيفة جيدة»، لافتا إلى أن جورج برنارد شو قال حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وهذا فكر منطقي، فالإنسان يجب أن يهتم بالجانب المادي والخبرات التي يكتسبها من الوظائف حتى لو كان لا يحبها، ولكن الإنسان ملزم بالبحث عن الوظيفة التي يبدع فيها.

اجعل حلمك كبيرا وابدأ صغيرا

وأشار أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية إلى أن إيلون ماسك هو أعظم رائد أعمال في القرن الحادي والعشرين، قال «اجعل حلمك كبيرا، ابدأ صغيرا، وتحرك بسرعة»، موضحًا: «مبدأ الارتكان والخضوع خطأ، لأن الإنسان يجب أن يكون لديه طموح في تحقيق ذاته على كل المستويات».