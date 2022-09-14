«مدبولي»: مصر تتقدم 19 مركزا لتصبح في المرتبة 97 بمؤشر التنمية البشرية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، الذي جاء تحت عنوان «زمن بلا يقين.. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل».

مصر تستمر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

وأشاد «مدبولي» خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بما أورده التقرير بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية؛ إذ تقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة الـ 97 من إجمالي 191 دولة تضمنها المؤشر، مقارنة بالمركز الـ 116 من إجمالي 189 دولة في تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية، التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بُعد المعرفة، وبُعد المستوى المعيشي اللائق (الذي يتضمن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي)، موضحا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممي الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، والهدف الأممي الثامن وهو (النمو الاقتصادي والعمل اللائق).

مشروعات قومية غير مسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه النتائج الإيجابية للغاية التي تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشر التنمية البشرية، تأتي نتيجة للجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل في المشروعات التنموية والخدمية؛ سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري تأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتي اتساقا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصريّ، والاهتمام في رأس المال البشري.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي تنعكس سلبا بتداعياتها وتلقي بظلال قاتمة على مختلف مناحي الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددا على السير قدما على كل المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا في ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.