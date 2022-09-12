مجلس الوزراء: مصر تحقق 6.6% نموا اقتصاديا.. وتتقدم 19 مركزا في التنمية البشرية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تقرير التنمية البشرية الذي يصدر من الأمم المتحدة والصادر عام 2021 تحت عنوان «زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار»، أكد أن 90% من دول العالم انخفضت بها معدلات التنمية البشرية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ضمن 10 دول وتقدمنا 19 مركزًا بفضل جهود الدولة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد».

أوضح أن مصر حققت معدل نمو خلال العام المالي 2021 – 2022 هو الأكبر منذ 15 عامًا، بنسبة 6.6 رغم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، التي لولاها لارتفع معدل النمو بشكل أكبر من هذا الرقم، موضحًا أن كل هذه الأمور ترد على حملات التشكيك المثارة حاليًا حول مصر، والأمم المتحدة يمكنها التوثيق من خلال الأرقام، فهذا التقرير المحوكم يثبت أن مصر حققت نجاحًا في مجال التنمية البشرية.

الأمم المتحدة جهة لا تجامل أي أحد أو أي دولة

وأضاف «سعد»، أن تقرير التنمية البشرية صدر من جهة لا تجامل أي أحد أو دولة، إذ تتعامل بناء على الأرقام الصادرة عن الدول، موضحًا أن سبب القفزة المصرية في هذا التقرير بسبب الارتقاء بحياة المواطنين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، لافتًا إلى أن هذا الصعود جاء في ظل وقت صعب جدًا يمر به العالم، وهذا التقرير تطرق لما قامت به الدولة في مواجهة كورونا والقضاء على قوائم الانتظار، وهذه الجهود جعلت مصر تقفز 19 مركزًا بهذا التقرير.