«المركزي للمناخ» يدرب 4000 طالب على نظم الزراعة دون تربة

نظم قسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، لطلبة وخريجي كليات الزراعة، على الإدارة المتكاملة لنظم الزراعة بدون تربة، وذلك لرفع كفاءة خريجي كليات الزراعة وتأهيلهم للعمل في المزارع الخاصة التي تتبني التكنولوجيا الحديثة.

منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ

وأكد الدكتور، محمد عبد ربه، رئيس المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن الزراعة من المجالات الهامة للتكيف مع التغيرات المناخية، وخاصة الزراعة بدون تربة وزراعة الأسطح ذات البعد البيئي المميز، وتسهم في الحصول على منتج زراعي آمن صحياً للمستهلك، كما أنها تساعد الأنشطة المدرسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتدريب الصغار على التعامل مع النباتات، والحصول على منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ.

مشروعات إنتاج الخضروات الورقية

‏وأضاف «عبد ربه» أن المعمل قام بتدريب أكثر من 400 طالب من كليات الزراعة المصرية خلال فترة التدريب الصيفي، على الأنظمة الزراعية الحديثة صديقة البيئة، والتي تلبي اعتبارات الأمن الغذائي، حيث لا تلامس تلك المنتجات سطح التربة ويتم زراعتها في تربة بديلة أو نظم زراعة مائية، ويتم تغذية النباتات باستخدام المحاليل التي توفر احتياجات النباتات من العناصر الغذائية، موضحاً أن المعمل ساعد العديد من صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة، لإنتاج الخضروات الورقية وتوفيرها.