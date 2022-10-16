نائب «الزراعة» للثروة الداجنة: نعمل على تقليل الاستيراد مع زيادة القدرة المحلية

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الإعلاف لا تستخدمها الدواجن وحدها، ولكن تستخدم للثروة الحيوانية كافة، لإنتاج الألبان والتسمين، وللثروة السمكية والداجنة، «الأعلاف دي مهمة جدا لكل الطيور والحيوانات والأسماك، والأعلاف حاجة مهمة».

الصياد: حددنا سعر للمزارعين قبل الزراعة

أضاف «الصياد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تزرع الأعلاف في شكل الزراعات التعاقدية، ويجر حاليا، تقليل الاعتماد على الاستيراد مع زيادة القدرة المحلية، وحاليا حددت وزارة الزراعة، تعاقدات وأسعار مع اتحاد منتجي الدواجن، «حددنا سعر مبدئي للمزارعين قبل الزراعة، زي ما عملنا في القمح».

الصياد: زراعة 3 ملايين فدان ذرة هذا العام

واستطرد: «جرى زراعة 3 ملايين فدان ذرة السنة دي، وإن شاء الله السنة اللي جايه المساحات هتزيد أكتر، وفول الصويا اللي بنستورد نسبة كبيرة منه، وبنزود انتاجنا المحلي بحيث أنه لو حصل أزمات عالمية أو أزمة دولار فيكون عندنا انتاج محلي يغطي جزء كبير ولا يؤثر على الصناعة، ونستورد 7 مليون طن ذرة صفراء مستخدمة كأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية».

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا بسرعة، لحل أزمة الأعلاف الخاصة بالدواجن، وذلك لأن صناعة الدواجن إحدى أهم الصناعات، «إحنا عندنا شبه اكتفاء ذاتي، ومهم أننا نحافظ عليها علشان هي صناعة مهمة، وبتوفر اللحوم الحمراء والبيض للشعب كله، ومنقدرش يكون فيه خلل والدولة لا تحله».

وتابع: «كان فيه توجه كبير جدا من القيادة السياسية لتوفير المتطلبات الخاصة بالأعلاف لصناعة الدواجن حتى تستمر لأنها مراحل متتالية تبني على بعضها البعض، والاستجابة كانت سعيدة جدا».