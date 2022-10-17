انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب أولى إعدادي في 211 مدرسة «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدارس مطروح للعام الخامس على التوالي ضمن مبادرة 100 مليون صحة؛ لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي، وذلك لتوقيع الكشوفات الطبية على جميع طلاب المرحلة الإعدادية وعلاج الحالات التي يثبت إصابتهم بالفيروس واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهم على الفور من خلال المستشفيات عن طريق أطباء متخصصين.

وقال محافظ مطروح، اليوم الاثنين، إن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف الكشف وفحص عدد 14400 طالب على مستوى 211 مدرسة ومعهد أزهري بالحضر والريف على مستوى المحافظة ويتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة لضمان الوصول لجميع الطلاب المستهدفين.

فرق طبية مدربة للكشف على فيروس سي

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، أن عمليات الكشف تجرى من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للكشف عن فيروس سي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية و مراعاة مكافحة العدوى والتباعد بين الطلاب.

تيسيرات لنجاح المبادرة

وحول الكشف عن فيروس سي، أوضح محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بمدارس مطروح وتذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المرجوة منها والاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب ولضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس «سي».

كشوفات في سرية تامة

وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح، أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والمنطقة الأزهرية لإعداد كشوف الطلاب المستهدفة بالمسح، وأن التحاليل تتم في سرية تامة والحالات التي يتأكد من إيجابيتها يتم التواصل معها وعرضها على مركز الكبد بعيادة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج والمتابعة مع العيادة بالمجان.