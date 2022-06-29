«عبدالغفار» يبحث توفير أجهزة لتشخيص أورام الرئة والقولون ضمن «100 مليون صحة»

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميشيو كوندو، بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تطوير المنظومة الصحية

في بداية الاجتماع، وجّه الوزير بالشكر لممثلي الشركة، على توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، وذلك في إطار العمل على التطوير المستمر للمنظومة الصحية.

مبادرة سرطان القولون والرئة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير بحث مع الوفد، آليات التعاون في توفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث آليات الكشف المبكر عن الأورام، ضمن مبادرة سرطان القولون والرئة التي سيتم إطلاقها تحت شعار «100 مليون صحة».

دعم صحة المرأة

وتابع أنّ الوزير بحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، والخدمات الطبية الخاصة بالمناظير، وفقًا لجداول زمنية محددة، إضافة إلى بحث إمكانيات التعاون لتوفير أحدث الأجهزة في مجال الرنين المغناطيسي، مضيفا أنّ الوزير بحث إمكانية التعاون في توفير وحدات متنقلة لأشعة الماموجرام الخاصة بفحوصات اكتشاف أورام الثدي، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأوضح عبدالغفار، أنّ الوزير بحث التعاون مع الشركة لتوفير مركز متخصص لتدريب الكوادر الفنية على أجهزة الأشعة، بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان في أنحاء الجمهورية كافة، لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحية لشؤون المبادرات العامة، الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.