«الداخلية» تكشف ملابسات محاولة سائق توك توك اختطاف طفل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة «توك توك»، محاولة اختطاف أحد الأطفال بمنطقة البساتين في القاهرة.

إختطاف طفل

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حضور عامل وزوجته ونجلهما، وبصحبتهم سائق مركبة «توك توك» إلى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، وأفادوا بحدوث مشاجرة بينهم دون إصابات، بسبب تعدى سائق مركبة «التوك توك» على نجليهما بالسب والقذف، لرفضهما استمرار السائق فى توصيل نجلهما من وإلى المدرسة، ووقع الصلح والتراضي فيما بينهم.

كما أضافوا بقيام أحد الأشخاص بتصويرهم أثناء المشاجرة بإدعاء قيام السائق بخطف الطفل على خلاف الحقيقة ونشر الواقعة على الصفحة المشار إليها .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.