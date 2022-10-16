حوادث اليوم: سرقة محطة وقود بالمعادي.. وضبط عصابة آثار بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية من كشف ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا التي شهدتها محافظات الجمهورية في الـ 24 ساعة الأخيرة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز تلك الوقائع والحوادث التي أعلنت وزارة الداخلية عن كشفها في الساعات الماضية.

صاحب مكتبة متهم بتزوير بطاقات الرقم القومي في الدقهلية

في محافظة الدقهلية، نجح قطاع الأمن العام في القبض على مالك مكتبة ومطبعة بتهمة التخصص في تزوير بطاقات الرقم القومي للمواطنين مقابل الحصول على أموال منهم، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في منزله وكان بحوزته عدداً من أختام شعار الجمهورية، مع أكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات، بالإضافة إلى جهاز «لاب توب» مُحمل عليه برامج متخصصة في عمليات التزوير، ومبالغ مالية، واعترف المتهم بما هو منسوب إليه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على رجل أعمال هارب من 223 سنة سجن

وفي محافظة القاهرة وتحديداً بمنطقة المقطم، نجحت أجهزة الأمن في القبض على مالك شركة للتجارة، كان محكوماً عليه فى 184 حكم في قضايا «شيكات»، من خلال إجمالى مدد حبس وصلت إلى 223 سنة، وبمواجهته بكافة الأحكام الصادرة ضده اعترف بها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

سرقة محطة وقود فى المعادي

وفي منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين في واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محطة وقود سيارات، بعد اتهام مدير المحطة لأحد العمال بسرقة مبلغ مالي من داخلها، وبعد إجراءات التحريات تمكنت الأجهزة من تحديد مكانه في الإسكندرية والقبض عليه بصحبة شقيقه، وكان بحوزتهما مبالغ مالية، اعترف الشقيقين بتفاصيل الواقع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عصابة آثار في الفيوم بحوزتهم 27 تمثالا

وفي محافظة الفيوم، ألقت أجهزة الأمن على عصابة مكون من شخصين كان بحوزتهما عدد من التماثيل والعملات المعدنية المقلدة من أجل استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين بالمحافظة، حيث كان بحوزتهما عدد 27 تمثالا مختلف الأشكال والأحجام، و20 كيلوجراما من العملات المعدنية المقلدة، واعترفا المتهمن بتكوين التشكيل العصابي للنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.