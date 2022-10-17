«القومي للبحوث» يحذر من مخاطر النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال والسيدات

قالت الدكتور إيناس أبو طالب، أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع التقدم التكنولوجي أصبح هناك سرعة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ومع كل تطور جديد تفقد الأجهزة صلاحيتها، ويبتعد عنها البعض وتعرف بـ«النفايات الإلكترونية».

وأشارت إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر استهلاكا للإلكترونيات عن ذي قبل، إذ يسارعون على شراء كل ماهو جديد بمجرد وجود جهاز إلكتروني.

التخلص من النفايات ليست من اختصاص المواطنين

أضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc» في برنامج «8 الصبح» مع المذيعة آية جمال الدين، أن الأجهزة التي لم تعد مستخدمة تصبح أكثر ضررا، إذ يتواجد فيها الكثير من المواد الضارة مثل المعادن، والمواد التي تسبب انبعاثات مضرة بصحة الأطفال والسيدات، بالإضافة إلى أن التخلص من هذه النفايات ليست من اختصاص المواطنين، وبالتالي فإن وزارة البيئة بالتعاون مع الاتصالات أنشأت موقعا على «جوجل ستور» يطلق عليه «E- Tadweer»، والذي يجرى عن طريقه جمع المخلفات والأجهزة الإلكترونية التي لم يعد الشخص بحاجة إليها.

وتابعت أنه عندما يقوم الشخص بتسليمها عن طريق هذا التطبيق، فإنه يحصل على مقابل مادي يشجعه على الاستمرار فى هذه العملية من أجل الحفاظ على البيئة، موضحة أن القائمين على الموقع يحصلوا على المخلفات الإلكترونية من المواطنين، ويعيدون تدويرها وفقا للمسؤلية المجتمعية للشركات المختصة.