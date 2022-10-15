«النفايات الإلكترونية».. 57 مليون طن ذهب ونحاس بطعم الموت تهدد العالم

تعد النفايات الإلكترونية الفئة الأسرع نموا في النفايات على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية وفي المناطق غير المراقبة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، وبالرغم من أن النفايات الإلكترونية قد تحتوي على معادن نفيسة مثل الذهب أو النحاس فإنها يمكن أن تضر بصحة البشر وبالبيئة إذا أعيد تدويرها بشكل غير سليم دون الالتزام بالمعايير البيئية، وفئة الأطفال هي الأكثر عرضة للتأثر ببعض المواد السامة التي تحتوي عليها النفايات الإلكترونية أو الناتجة عن أنشطة إعادة تدويرها.

مبادرة بشأن النفايات الإلكترونية وصحة الأطفال

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت مبادرة بشأن النفايات الإلكترونية وصحة الأطفال في عام 2013، بالتزامن مع اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية بهدف زيادة المعرفة ونشر الوعي بتأثيرات النفايات الإلكترونية على الصحة، خاصة لدى الأطفال، فضلا عن تحسين قدرات قطاع الصحة في مواجهة الأمراض الناتجة عنها مع التشجيع على رصد التعرض للنفايات الإلكترونية، وإعداد واختبار مبادرات تجريبية في مختلف البلاد للحد من مخاطر النفايات الإلكترونية على الصحة.

ملايين الأطفال معرضون للنفايات الإلكترونية

وأوضح تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ملايين الأطفال معرضون للنفايات الإلكترونية، ويعمل في العالم أكثر من 18 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، في القطاع الصناعي غير النظامي، الذي تعد معالجة النفايات قطاعا فرعيا منه، ويمكن أن يصنف نشاط إعادة تدوير النفايات الإلكترونية عمالة أطفال خطرة لأنه قد يؤذي صحتهم الجسمية والنفسية ونموهم، ورصد التقرير وجود أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات يعملون في فرز النفايات الإلكترونية وتفكيكها وإعادة تدويرها.

5.3 مليار هاتف ذكي سوف تصبح خارج الخدمة عام 2022

وكشف منتدى النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية «WEEE Forum» - جمعية دولية غير هادفة للربح في بلجيكا- أن هناك نحو 5.3 مليار جهاز محمول ذكي ستخرج عن الخدمة في نهاية عام 2022 من ضمن 16 مليار جهاز محمول يستخدمها البشر حتى الآن، وأكد الخبراء أن هذه الكمية من الأجهزة لو وضعت على شكل خط عمودي عرضه 9 مم، فإن ارتفاعه سوف يصل إلى 50 ألف كيلومتر، أي ما يعادل ثمن المسافة التي تفصل سطح الأرض عن القمر.

مخلفات بحجم سور الصين العظيم

وأكد المنتدى في اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية أن كل هذه الكميات من المعادن المهمة والتي تدخل صناعات أساسية مثل الذهب والنحاس والفضة والبلاديوم، مصيرها في أدراج المكاتب والمنازل، أو الرمي في سلال القمامة دون إعادة تدويرها.

وكان المنتدى أعلن في العام السابق أن إجمالي النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بلغ 57.4 مليون طن، بما يتجاوز وزن سور الصين العظيم، الذي يُعد أكبر بناء بشري من حيث الوزن على وجه الأرض.

سجل منتدى النفايات الإلكترونية في العام 2020

ووفق تقديرات سابقة، سجل منتدى النفايات الإلكترونية في العام 2020، نحو 53.6 مليون طن متري من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تم توليدها في عام 2019، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 21% خلال 5 سنوات بداية من عام 2014، مع توقعات باستمرار الارتفاع في حجم المخلفات الإلكترونية، لتسجل 74 مليون طن متري بحلول عام 2030.