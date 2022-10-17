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وزير المالية البريطاني: سنتخذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق 

ولا تغيير في أسعار الطاقة حتى أبريل 2023

كتب:

سحر المكاوى
01:40 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزير المالية البريطاني

وزير المالية البريطاني

قال وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، إنّ الحكومة تجري تغييرات على الميزانية المصغرة، موضحا أنّ المهمة الرئيسية حاليا، تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأضاف وزير المالية البريطاني، أنّه لا تغيير في أسعار الطاقة حتى أبريل المقبل، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنّ بلاده ستتخذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق.

مطالبات لرئيسة الوزراء البريطانية بتقديم استقالتها

وكان وزير المالية البريطاني، قال أمس، إنّ إسقاط الحكومة الحالية التي تقودها ليزا تراس، آخر ما تحتاج إليه بريطانيا.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض، طالب ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية بتقديم استقالتها، بينما يحاول المشرعون البريطانيون الإطاحة بها الأسبوع الحالي.

 

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بقلم سحر المكاوى