حزب العمال البريطاني المعارض يطالب ليز تراس بالاستقالة: وقتها انتهى

طالب حزب العمال البريطاني المعارض، ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية بتقديم استقالتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيحاول المشرعون البريطانيون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع، رغم تحذير داونينج ستريت من أنّ ذلك قد يؤدي إلى انتخابات عامة.

المشرعون البريطانيون يحاولون الإطاحة بـ ليز تراس هذا الأسبوع

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أنّ أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم، مستعدون لتقديم خطابات بسحب الثقة من تراس إلى جراهام برادي، رئيس لجنة حزب المحافظين.

وخسرت بريطانيا الغارقة في أزمة سياسية، 3 رؤساء وزراء منذ أن صوتت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وأوضح التقرير أنّ النواب سيحثون برادي على إخبار تراس أنّ «وقتها قد انتهى» أو تغيير قواعد الحزب السياسي للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها.

استراتيجية اقتصادية

وأضاف التقرير أنّ جراهام يقاوم هذه الخطوة، بحجة أنّ تراس جنبًا إلى جنب مع المستشار المعين حديثًا جيريمي هانت، يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية في 31 أكتوبر.

بشكل منفصل، ذكرت صحيفة التايمز أنّ بعض المشرعين أجروا مناقشات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.