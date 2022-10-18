«التضامن» تعلن تفاصيل منحة دراسية في التنمية لمدة عام ونصف بكوريا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن تقديم منحة دراسية «ماجستير» لمدة عام ونصف، والتى تنظمها منظمة الأفرو آسيوية ​، بالتعاون مع معهد PSPS بـ«كوريا»، مشيرة إلى أن المنحة تعمل على إعداد قيادات مؤهلين للقيام بدور فعال في الحد من الفقر، والمساهمة في التحول الريفي، إلى جانب العمل على تحسين نوعية الحياة، لافتة إلى أن المنحة تبدأ من شهر مارس القادم 2023 وتنتهى فى أغسطس 2024.

آخر موعد لملء الاستمارات على الانترنت.. الجمعة

وأكدت التضامن على الموقع الرسمى لها، أن الجمعة القادمة 21 أكتوبر 2022، هو آخر موعد لملء الاستمارات على الانترنت ، مشيرة إلى أن يوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022 هو آخر ميعاد لتقديم نسخة من الاستمارات وارساله إلى سكرتارية منظمة الاردو ، على أن يكون مرفق بها صور جواز السفر، و خطاب التوصية من العمل ، مشيرة إلى أن المنحة تكون فى مجالات السياسة العامة والقيادة، والتنمية الدولية.

تفاصيل الدراسة بالبرنامج

وأوضحت التضامن أن الجهة المانحة ستقوم بتحمل جميع التكاليف المتمثلة فى تكاليف تذاكر الطيران سواء الذهاب أو العودة، الإقامة والإعاشة ، مشيرة إلى أن برنامج الدراسة ينقسم إلى 4 فصول دراسية كالتالى :

- الحضور فى الحرم الجامعى فى الثلاث فصول الدراسية الأولى.

- يمكن للباحث الاقامة فى المعهد فى الفصل الرابع أو العودة إلى الوطن وفقاً لرغبته، مؤكدة أن نفقات تذاكر الطيران تكون على حسابه فى حال رغبته العودة للوطن ثم رجوعه الى كوريا .

شروط القبول فى المنحة

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعى الراغبين للتقدم للمنحة ، أن يستوفوا استمارات التقديم الكترونيا ، علي موقع معهد PSPS ، وموافاة التضامن بالاستمارات على أن مختومة وموقعه، وتقديمها للإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، قبل يوم الأحد الموافق 30أكتوبر 2022 ، مع الإلتزام بالشروط التالية :

- أن يكون الباحث حاصلا على مؤهل عالي فى موضوعات الدراسة .

- أن يتمتع بصحة جيدة تساعده على اجتياز البرنامج .

- يشترط أن يكون يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة وحاصلا على شهادة التويفل او ايلتس.

أن يكون في صحة جيدة تسمح له من اجتياز البرنامج .