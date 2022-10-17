للمرة الثانية.. زعيم كوريا الشمالية يزور مدرسة الصفوة في بلاده

زار زعيم كوريا الشمالية،«كيم جونج أون»، برفقة زوجته «لي سيول-جو»، أمس الأحد، للمرة الثانية، مدرسة «مانكيونج ديه للثورة الكبرى»، (المجمع التعليمي للصفوة في المجتمع) بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 على تأسيسها، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«أون» يؤكد أهمية تحسين مشاريع التعليم في مدرسة «مانكيونج ديه للثورة الكبرى»

وكان الزعيم الكوري الشمالي زار مدرسة «مانكيونج ديه للثورة الكبرى» في 12 أكتوبر الجاري، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن «كيم جونج أون»قضى وقتا ذا مغزى مع تلاميذ المدرسة.

«أون»: متطلبات حزب «العمال» رفع المدرسة إلى مثالية

وأوضح «أون»، أثناء زيارة مدرسة «مانكيونج ديه للثورة الكبرى»، إن متطلبات حزب «العمال» الكوري الشمالي، هي رفع المدرسة إلى مثالية لتحذو جميع المدارس حذوها، مؤكدا على أهمية تحسين مشاريع التعليم في المدرسة وثقته في أن تصبح المدرسة محورا من محاور الحزب الحاكم وعمادا للثورة.

وأطلع زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، على تدريبات التلاميذ في الرياضة البدنية والسباحة والرماية بالمسدس، فيما أوصى المسؤول الكوري، بإدارة مطعم التلاميذ بتزويده باللحوم والأسماك والخضروات بصورة كافية.

وفي 1 يونيو 2019، أجرى زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، زيارة لإحدى المدارس الابتدائية في «إقليم جاجانج» القرب من الحدود الصينية، فيما أظهرت صورا، احتضان الزعيم الشمالي، للتلاميذ الصغار وملاعبتهم.

وفي ذلك الوقت، التقط الزعيم الشمالي، «كيم جونج أون»، صورة جماعية إلى جانب أطفال يحملون آلات موسيقية.