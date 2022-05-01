«التنمية الدولية»: أسعار الغذاء ارتفعت 34% بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن آثار الحرب في أوكرانيا تشمل نقص الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار.

وذكرت «باور» في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة ABC: «إنه مجرد تأثير كارثي آخر لغزو بوتين غير المبرر لأوكرانيا».

يأتي ذلك بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكونجرس للنظر في تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات إضافية بقيمة 33 مليار دولار، مع تخصيص 3 مليارات أخرى للمساعدة الإنسانية وتمويل الأمن الغذائي.

أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 34%

وأشارت «باور» إلى أن «أسعار المواد الغذائية في الوقت الحالي، على مستوى العالم، ارتفعت بنسبة 34 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بسبب هذا الغزو»، مضيفًة: «لذلك ذهبنا إلى الكونجرس مطالبين بزيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية».

وتابعت: «نحن حقًا بحاجة إلى هذا الدعم المالي من الكونجرس، حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة، لذلك لا نرى الآثار المميتة المتتالية للحرب الروسية تمتد إلى إفريقيا وخارجها».

العديد من بلاد إفريقيا تحصل على القمح من أوكرانيا

وأوضحت «باور» أن العديد من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط تحصل على الكثير من القمح من أوكرانيا، حيث يكافح المزارعون لزراعة وحصاد محاصيلهم خوفًا من القصف والألغام الأرضية الروسية، ثم أصبح طريقهم لتصدير هذه المنتجات الحيوية مقيدًا بشدة بسبب الغزو الروسي، والذي تسبب في إغلاق مواني أوكرانيا.

وقالت «باور»: «من الصعب عدم استنتاج أنه في بعض النواحي أصبح هذا بالفعل بمثابة حرب عالمية، من حيث الآثار، حيث لا يقتصر على الأهوال التي يعاني منها الشعب الأوكراني، لكن مهمتنا هي النظر إليها والتعامل معها على مستوى العالم».